'Me conecto com a vulnerabilidade dela', diz Jolie sobre personagem

A cena em que ela canta, ainda muito jovem, para sobreviver, "Habanera", de "Carmen" de Georges Bizet, diz muito sobre sua juventude difícil e pobre. Mas há quem defenda que é nas composições de Puccini e Donizetti que ela alcança seus momentos de sublimação.

"Acho que se não houvesse nenhuma palavra no mundo, se a humanidade não tivesse inventado nenhuma palavra, a voz da Callas seria o que de mais profundo sobre o sentimento humano existe", declarou o roteirista Steven Knight (de "Peaky Blinders") sobre a genialidade da cantora lírica.

Ainda que diva suprema, Callas teve uma vida longe de perfeita e enfrentou seu próprio gênio forte, a opinião pública e a imprensa, que a vigiava de muito perto, a decepção amorosa ao ser "trocada" por Jackie Onassis quando o milionári grego Aristotle Onassis, seu grande amor, se casou com a viúva de John Kennedy, e a perda da potência de sua voz em uma fase em que sofria com o luto após a morte do eterno amado.



É exatamente a semana em que Callas morre de ataque cardíaco na sala de seu apartamento em Paris que "Maria" foca. Mas os já citados flashbacks que vão entrando à medida que a memória da soprano traz estes momentos de volta contam mais sobre quando conheceu Onassis, sobre suas mais memoráveis performances, que deixam o palco de templos como o La Scala de Milão ou o La Fenice de Venza para invadirem as ruas de Paris em números que também traduzem o estado de confusão mental da artista, que começou a abusar dos remédios e que passava por uma severa crise.

Quem cuidava dela e era sua família? O mordomo Ferruccio (Pierfrancesco Favino) e a empregada Bruna (Alba Rohrwacher). A interação com a dupla é o mais próximo de uma família que ela teve em seus últimos dias.



Callas morreu em setembro de 1977, na sala de seu apartamento, vítima de um ataque cardíaco, tão tragicamente quanto personagens como Anna Bolena, Tosca e Madame Butterfly. "Acho que ela se tornou esses personagens. E acho que, no final, é a soma das árias que ela cantou que a tornaram quem ela era. Então, sim, este filme é ópera.

E eu continuei perguntando ao Pablo no meio do caminho, eu continuei questionando: "Estamos fazendo um musical", comentou Jolie.



Mas, ainda que árias grandiosas entrecortem e contem sua história em "Maria", não se trata de um musical. Callas é a mistura de cada uma de suas grandes personagens. E também se funde agora no cinema com a figura de Angelina Jolie, que não é fisicamente parecida com a soprano e não tem a mesma natureza de exuberância, mas que tem, como ela se referiu à vulnerabilidade, à exposição pública de sua vida privada, a estar sempre sob os holofotes, pontos de conexão.



Como afirma o diretor Larrain, em um sentido trágico da vida, a maioria das histórias que ela cantou, seja na tradição italiana ou na alemã, eram tragédias. "E Maria Callas muitas vezes, sabe, diria 90% do que ela cantou trazia sua morte no palco. Então, tem alguma coisa íntima que Steven e eu discutimos extensivamente que como poderíamos fazer um filme em que a personagem principal lentamente se torna a soma do que ela cantava. Mas o ângulo foi a celebração. Não queríamos fazer um filme sobre uma situação trágica", declarou o cineasta.



É mais como um filme em que uma mulher tem que passar sua vida cantando para os outros, cuidando dos outros, preocupando-se com relacionamentos. Mas que agora ela está pronta para cuidar de si mesma e encontrar seu próprio destino. Angelina Jolie



Angelina, provando que, neste sentido, também é muito como sua personagem, tomou seu destino para si, encarou o desafio de viver uma diva, mas não ser uma diva trágica e encontrar sua força ainda jovem. Fofocas em pauta, aliás, a atriz deixa Veneza antes que seu ex-marido, Brad Pitt, que apresenta "Wolfs" fora de competição no fim de semana no festival.

A produção do evento deixou, estrategicamente, alguns dias entre a partida dela, que seja já para o festival de Telluride nos Estados Unidos, e a chegada de Pitt ao Lido. Ao final, Callas e Angelina brilham sozinhas no palco de Veneza 2024 e devem brilhar no Oscar 2025 com certeza.