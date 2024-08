'Apocalipse nos Trópicos' investiga influência evangélica na política

"O que vai acontecer com a democracia brasileira?", perguntou a cineasta Petra Costa ao Cabo Daciolo em 2020, quando filmava no início da Pandemia um documentário sobre o período "histórico, surrealista e distópico" e encontrou o pastor e deputado com um grupo de fieis abençoando as cadeiras dos congressistas falando em línguas.



O deputado federal respondeu que "Deus vai intervir e um governo cristão vai ser formar" e deu uma bíblia de presente a Petra, além de abençoá-la. Do momento "estarrecedor e esclarecedor" sobre as placas tectônicas que estavam se movendo há tempos na sociedade brasileira e na política do País, nasceu "Apocalipse nos Trópicos", novo documentário da cineasta que estreou nesta quinta-feira (29) mundialmente no Festival de Veneza, em sessão especial.



Se em "Democracia em Vertigem", indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 2020, Petra investiga a formação social, histórica e política do Brasil e a ascensão da direita ao poder, em "Apocalipse nos Trópicos" ela investiga a estreita relação no Brasil entre política e a religião, com ênfase na recente ascensão da bancada evangélica nas últimas eleições.



"Eu não tinha consciência do nível de transformação da sociedade brasileira estava passando e da infiltração que a religião já estava tendo na política naquele momento e que só se aprofundou", comentou Petra, em entrevista a Splash no Festival de Veneza, onde o filme é exibido fora de competição, mas com muita atenção do público e da crítica internacional.



Na première mundial desta quinta-feira, a plateia que lotou a sala Casinò no festival aplaudiu efusivamente e mostrou muito interesse em entender mais não só sobre o Brasil, mas também sobre a estreita relação dos brasileiros com a religiosidade, a política e a combinação perturbadora entre as duas instâncias. Onde o fundamentalismo religioso encontra, ou se choca, com a democracia? Uma jornalista e curadora belga, que organiza um festival de "filmes perturbadores" em seu país, pediu à reportagem de Splash o contato de Petra para exibir o filme "perfeito para o festival". "Eu sempre exibo filmes do Brasil, pois a leva de filmes perturbadores brasileiros é sempre grande", afirmou ela, que preferiu não divulgar o nome.

Cena do filme 'Apocalipse nos Trópicos', de Petra Costa Imagem: Divulgação