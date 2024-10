Depois de Vale Tudo, chegou a hora do remake de Chaves

Vi que os episódios exibidos pelo SBT no dia das crianças receberam o bem-intencionado, mas nem sempre caprichoso, auxílio da inteligência artificial para deixar as imagens mais "limpas". Algumas cenas ficaram parecendo um delírio de ácido.

Ora, os fãs de antigamente não reclamarão do visual empoeirado das séries que arrebatam os corações de brasileiros há quase meio século. Mas talvez as gerações mais novas consigam sorver as aventuras imaginadas por Bolaños com uma captação mais moderna, trazendo novos atores -brasileiros, quem sabe?

Além de abrir espaço para novas histórias, é claro. Claro que os entusiastas rondando a crise da meia-idade vão torcer o nariz, mas para eles basta manter os episódios originais sempre à vista. Mas para que cada vez mais gente tenha a oportunidade de chegar na vila do Chaves, um remake parece uma solução pertinente.

Agora em todas as edições desta newsletter o amigo leitor terá a oportunidade de prestigiar a seção "No pódio e no paredão", onde definirei o destaque positivo e o destaque negativo da rodada. Acompanhe abaixo!

NO PÓDIO

De frente com Blogueirinha

Foi muito divertida a entrevista da Blogueirinha com João Vicente de Castro. Os dois demonstraram muita química, com ótimo timing de comédia. E o empresário ainda entregou saborosas histórias de bastidores envolvendo Fiuk, Kéfera, Vera Fischer e muito mais.