Número de seguidores de Camilla expõe crise sem precedentes no BBB

Camilla sempre achava tudo tão óbvio, eis que ontem deu o óbvio que ela não antecipava: foi eliminada com uma rejeição eloquente, a quinta maior da história do BBB.

Merecia tudo isso? Acho que não. Mas em uma temporada terrivelmente morna, o público parece sedento por sentir algum tipo de emoção.

No bate-papo com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela deu de ombros quando viu os 94,67% na tela. "Acho isso ótimo", exclamou, feliz por não ter passado incólume aos humores da audiência.