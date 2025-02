Babu Santana parece ser o único a se divertir com o BBB 25

O ator Babu Santana, destaque do "BBB 20", não segurou a risada e gargalhou ao ver os participantes do "BBB 25" sendo castigados por pipocarem durante a dinâmica do Sincerão. Que bom que, pelo menos, alguém está se divertindo com a atual temporada do programa.

O público de casa parece não compartilhar desse entretenimento.

Cada vez mais desesperada para dar sobrevida ao "BBB 25", que tem ainda tem mais 60 episódios para serem exibidos, a produção do reality show escalou os ex-BBBs para apimentar o Sincerão e julgar o desempenho dos confinados. A participação especial de Babu Santanna, Arthur Aguiar e Fernanda Bande, entretanto, foi praticamente uma figuração de luxo e pouco acrescentou ao jogo. Teria sido mais interessante se o trio tivesse falado na cara dos participantes o que eles acharam da forma como cada um deles se expressaram no Sincerão.