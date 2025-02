A ideia de jerico que pode afundar o BBB para sempre

Estava lendo a coluna do glorioso Alessandro Lo-Bianco no portal IG a respeito de uma ideia que estaria comovendo os bastidores da Globo para bombar o BBB 25: eliminar sem direito a votação quem atendesse o Big Fone. Ideia de jerico, diga-se de passagem.

É uma perspectiva que me deixa apavorado, e espero que seja descartada rapidamente pelos profissionais responsáveis pelo reality show. Seria um desdobramento dos mais estapafúrdios.

No meio de tanta ideia cretina que a gente lê por aí, essa certamente foi a pior! Imagine só punir com a saída do programa o raro participante que tiver a coragem e a ousadia de atender o maldito telefonema misterioso. Seria algo digno de encerrar o formato no Brasil.