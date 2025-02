Fracasso e ansiedade: será que estamos sendo justos com o BBB 25?

A urgência era outra. Poucas pessoas tinham acesso ao pay-per-view, e ele não era replicado 24h por dia em perfis como do meu querido amigo Dantinhas no Twitter -que desova trechos do que está acontecendo na casa em pílulas que possuem poucos minutos de intervalo entre uma e outra.

Não existiam todos esses programas no YouTube que precisam de um acontecimento apocalíptico para garantir uma chamada vistosa na thumbnail. Alguns canais oferecem até 5 lives sobre os acontecimentos do dia no BBB. Nem os bastidores de Brasília merecem um escrutínio tão selvagem.

Além desta coluna que o amigo leitor tem em mãos e dos tuítes e reels que produzo em ritmo industrial, ainda faço o Central Splash diariamente às 10h da manhã com Bárbara Saryne e uma equipe incrível. Analisamos os desdobramentos do programa do dia anterior junto com a madrugada.

Nem sempre acontece algo interessante nesse valioso espaço de tempo. Mas ainda assim, vejo que as peças do jogo estão se movendo. Lentamente, mas definitivamente estão se movendo. O problema é que nunca acontecem no ritmo e na profundidade que se espera. É como se o BBB estivesse sofrendo de burnout por causa da ansiedade dos outros.

Em vez de acompanhar o desenrolar das histórias como meros espectadores, queremos que elas venham a suprir numa velocidade as expectativas do nosso coração. E do nosso bolso, é claro.

A concorrência com outras questões do mundo deu uma arrefecida durante a pandemia, quando não existiam muitas outras coisas acontecendo no entretenimento mundial. Mas agora a TV aberta e o próprio formato de reality de confinamento enfrentam uma crise existencial!