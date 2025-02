Vitória Strada tem a faca e o queijo na mão para virar a heroína

Acostumada a viver mocinhas nas novelas, a atriz Vitória Strada parece que não sabe assumir esse papel sem um roteiro para guiá-la. Há dias, ela se tornou alvo da perseguição gratuita das irmãs Camila e Thamiris, que não só não escondem mais o ranço que sentem da estrela de novelas da Globo como também passaram a ignorá-la mesmo com Vitória se esforçando para manter uma relação próxima e oferecendo apoio em momentos complicados, como o período em que Thamiris encarou o castigo do Monstro.

Mesmo sem a intenção, Camila e Vitória criaram o cenário ideal para que Vitória encarne a vítima do reality show, um papel que a atriz insiste em não aceitar. Além de destilarem patadas e grosserias, as duas irmãs insistem em um fato que já está mais do que provado que só existiu na cabeça delas: que Vitória facilitou uma possível indicação de Thamiris ao paredão.

Para piorar a situação, ao serem expostas por Guilherme, Camila e Thamiris se perderam nos personagens e negaram tudo. No calor da discussão, elas tentaram fazer com que Vitória parecesse incoerente e insinuaram que a atriz foi racista. Durante a dinâmica do último Sincerão, Camila e Thamiris mantiveram os ataques a Vitória mesmo sem embasamento.