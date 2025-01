Xande de Pilares retorna ao Espaço Unimed com "Xande Canta Caetano"

Com direção artística de Regina Casé e direção musical de Pretinho da Serrinha, assim como no disco, o show faz parte da turnê nacional que já conquistou plateias por todo o Brasil e agora retorna a São Paulo, prometendo repetir a emoção da primeira vez.

No palco, Xande interpreta músicas gravadas no álbum homônimo, como "Gente", "Alegria, Alegria", "O Amor", "Qualquer Coisa", "Tigresa", "Luz do Sol", "Lua de São Jorge" e "Muito Romântico". Outras obras de Caetano também estão presentes no repertório, entre elas, "Queixa", "Trem das Cores", "Reconvexo", "Eclipse Oculto" e "Força Estranha", canção que faz o público vibrar quando cantada e que está disponível em todas as plataformas digitais. Todas composições de Caetano que ganharam uma nova identidade através da voz do sambista, sob os olhos e ouvidos do homenageado e de Paula Lavigne.

O álbum "Xande Canta Caetano" possui mais de 40 milhões de reproduções e conquistou o Grammy Latino 2024 de Melhor Álbum de Samba/Pagode, além de ter sido o único brasileiro na disputa de Melhor Álbum do Ano. O disco também levou o Prêmio da Música Brasileira 2024 (Melhor Intérprete e Melhor Lançamento de Samba) e o Prêmio Multishow 2023 (Samba e Pagode do Ano por "Muito Romântico" e Álbum do Ano), onde Pretinho da Serrinha também foi premiado como melhor Produtor Musical. E no Prêmio Band Inspira Rio 2023, Xande venceu na categoria Música.

SERVIÇO

Show: Xande Canta Caetano no Espaço Unimed

Data: 1 de fevereiro de 2025 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Compras de ingressos: as bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h - sem taxa de conveniência) ou online no site Ticket360.