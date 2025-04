Collabs no Luxo: estratégia ou saturação?

De acordo com o Fashion Transparency Index 2025, mais de 60% das marcas de luxo lançaram pelo menos uma colaboração nos últimos 12 meses, sendo que 38% dessas parcerias foram com marcas de segmentos não diretamente ligados à moda - como hotelaria, mobilidade ou tecnologia.

Segundo o Lyst Index Q1 2025, 5 das 10 campanhas de moda mais comentadas online foram colaborações, reforçando o papel dessas ações na geração de buzz orgânico.

Collab entre Gucci e Balenciaga Imagem: Reprodução

"As colaborações no mercado de luxo desempenham um papel estratégico ao conectar marcas com novos públicos, gerar buzz e reinterpretar tradições."

Elas têm o poder de unir universos distintos - como luxo e streetwear, tecnologia ou arte - criando produtos únicos que transcendem categorias e promovem relevância cultural.

Além disso, no ambiente digital, as collabs podem ser uma das formas mais eficazes de crescer organicamente. Louis Vuitton e Supreme, por exemplo, alavancaram vendas e também dominaram as conversas nas redes sociais.

Collabs geram conversas.

Quando bem realizadas, tornam-se tópicos de discussão entre públicos diversos, amplificando o alcance e o engajamento para além da necessidade de investimentos pesados em mídia paga.