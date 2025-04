Walério Araújo apresenta coleção 'Pelo Avesso' no SPFW

No próximo dia 10 de abril, moda e música se unem no São Paulo Fashion Week (SPFW). O estilista Walério Araújo apresentará sua nova coleção com o tema "Pelo Avesso". Para embalar esse momento, o comando da trilha sonora ficará por conta do DJ Fábio Lopes.

Imagem: Divulgação

Além de ser o DJ oficial do desfile, Fábio Lopes também assina a trilha sonora exclusiva da apresentação, criando um set que traduz a energia, ousadia e conceito da coleção. Para complementar essa conexão entre moda e música, Fábio Lopes vestirá um look assinado por Walério Araújo, desenvolvido especialmente para o evento.