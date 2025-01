Chitãozinho e Xororó anunciam nova turnê com shows limitados em 2025

Chitãozinho & Xororó estreiam em 2025 a turnê inédita "ChX | Uma História de Sucesso", celebrando seus mais de 50 anos de carreira. Com um show que mistura tradição e inovação, a turnê será dividida em dois momentos: os clássicos sertanejos que marcaram a história da dupla e o repertório ousado do álbum "José & Durval". O disco inclui influências de pop, rock, folk e country, além de parcerias com artistas como Simone Mendes, Fresno e convidados internacionais.

"É um show muito especial, algo que nunca fizemos antes", explica Chitãozinho. Xororó complementa: "Os fãs adoraram o álbum, e decidimos levar essa mistura musical para os palcos. Será uma experiência única."