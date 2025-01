Nova exposição celebra mulheres icônicas e a imigração italiana

O artista plástico Dilson Cavalcanti inaugura a exposição Monalisas Brasileiras, destacando figuras femininas que marcaram a história e a cultura do Brasil. O evento ocorre em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no país, com um tributo especial à Anita Garibaldi, que lutou pela liberdade no Brasil e na Itália.

Imagem: Divulgação

A mostra também presta homenagem a outras mulheres icônicas, como Rita Lee, Elza Soares, Helô Pinheiro e Hortência, destacando suas contribuições para a diversidade e riqueza cultural do país. Além das obras, a exposição se preocupa com a inclusão, oferecendo recursos como audiodescrição e uma peça tátil, possibilitando que todos os visitantes desfrutem dessa experiência artística.