Aniversário de SP: bibliotecas divulgam livros para celebrar a data

Pauliceia de mil dentes - Maria José Silveira

Pauliceia de mil dentes é um romance sobre uma cidade: a São Paulo de hoje. A ficção atual tem retratado mais o lado marginal e caótico dessa que é a sexta maior cidade do mundo, mas este - que é o sexto romance de Maria José Silveira - não se limita a isso. Seus personagens trabalham, amam, se alegram e entrelaçam suas complexas histórias no gigantesco painel que compõe a megalópole amada por uns, odiada por outros, com seus mundos diferentes que se interconectam em diversos momentos: no trabalho, nas ruas, no lazer, na cultura, no amor. O romance se estrutura em torno de uma invasão a um famoso escritório de advocacia por um jovem de família tradicional paulista, que faz duas reféns: a ex-namorada, que o rejeitou, e a faxineira da firma. A história é contada por vários tipos de linguagem e vozes. A jovem refém, no entanto - de certa forma a protagonista do livro - é a única que não tem voz. Sua personalidade é criada através dos olhares dos outros envolvidos em sua história.

Meu velho centro: histórias do coração de São Paulo - Heródoto Barbeiro

Relato apaixonado que revela o coração do Centro de São Paulo, mesclando história da cidade com a vida íntima do autor. Com fotos pessoais e imagens, o jornalista revive as transformações, diversidades e curiosidades do Velho Centro, promovendo um reencontro encantador com a identidade paulistana.

A capital da solidão - Roberto Pompeu de Toledo

Numa narrativa envolvente e reveladora, o leitor é convidado a conhecer momentos cruciais da trajetória da cidade que, por mais de uma ocasião, esteve ameaçada de penosos retrocessos, senão de extinção, por motivo do abandono dos moradores, da precariedade de recursos e do que por vezes pareceu uma irremediável falta de futuro. O destino de São Paulo, ao longo dos três primeiros séculos de existência, foi de isolamento e de solidão.