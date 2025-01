Aniversário de SP traz “Ainda Estou Aqui” grátis e outras atrações

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promove no 471º Aniversário de São Paulo uma programação especial e gratuita dedicada ao cinema brasileiro, entre os dias 24 e 26 de janeiro, no Centro Cultural São Paulo (CCSP) e na Biblioteca Mário de Andrade, ambos no Centro da cidade.

Imagem: Reprodução

Entre os destaques da programação, sessões gratuitas e ao ar livre, no Jardim Suspenso do CCSP, de "Ainda Estou Aqui" - filme recém-indicado ao Oscar 2025 em três categorias - e "O Auto da Compadecida 2" - filme nacional de maior estreia desde a pandemia, com mais de 400 mil espectadores.