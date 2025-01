Banners gigantes na Avenida Paulista celebram os 471 anos de SP

Imagem: Divulgação

O diferencial da exposição é sua acessibilidade e grandiosidade, uma vez que os trabalhos dos artistas foram impressos em banners gigantes, de 7 metros de altura por 4 metros de largura. A localização estratégica permite que todos tenham a oportunidade de contemplar as obras de arte.

Os artistas e os bairros homenageados incluem:

Antonia Fealizadeh - Perdizes

Dulce Julianelli - Paraíso

Gabriel Thomaz de Aquino - Cerqueira César

Gaby Alves - Vila Mariana

Gaby Faltay - Alto de Pinheiros

Leila Lagonegro - Vila Mazzei/ Jaçanã

Malu Mesquita - Centro

Máximo Hernández - Cidade Universitária

Silvana LaCreta Ravena - Panamby/ Vila Andrade

Wanessa Salles - Bixiga

Zina Kossoy - Pacaembu

Cronograma:

? Entre 21 e 24 de janeiro de 2025: os banners serão instalados na fachada do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073 - Consolação, São Paulo - SP).

? Entre 21 e 22 de janeiro de 2025: os totens serão colocados no térreo do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073 - Consolação, São Paulo - SP).

? Exposição "São Paulo 471 anos" no Conjunto Nacional (banners na fachada e totens no piso térreo): De 25 de janeiro a 23 de fevereiro de 2025.