Cintia Abravanel homenageia o filho Tiago Abravanel nos 471 anos de SP

A artista plástica Cintia Abravanel é uma das artistas a participar da "Verticalidade e Pluralidade: 471 Anos de São Paulo", exposição em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, comemorado no dia 25 de janeiro. Com a curadoria de Angela de Oliveira, da Be Art, junto com Vinicius Ott, responsável pela expografia, a mostra acontece no The Coast Gallery, Itaim Bibi (SP), entre os dias 26 de janeiro e 10 de fevereiro.

Cintia Abravanel e Tiago Abravanel Imagem: Divulgação

Cintia, ao lado de 28 artistas, traz duas de suas obras. Uma delas, a Pride (orgulho, em inglês), uma instalação de 80 centímetros de altura, feita com acrílicos coloridos trançados com nylon em uma estrutura de ferro preta, criada em homenagem ao filho Tiago Abravanel. A outra obra é o quadro Vira Vira, devido a possibilidade de recriá-lo várias vezes, em diferentes posições. "As cores são minha forma de expressão e, por meio delas, busco criar uma conexão profunda com quem a observa", afirma a artista.