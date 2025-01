Cíntia Chagas e Caroline Castella apresentam nova marca de roupa

A marca CÊS foi criada por Cíntia Chagas e Caroline Castella com o objetivo de desenvolver peças atemporais que ultrapassam as tendências. A proposta da marca é oferecer roupas que se destacam pela simplicidade, qualidade e foco no essencial, indo além do que se vê na moda convencional. A CÊS é construída sobre três pilares: minimalismo, sofisticação e qualidade. Em oposição ao "fast fashion", as peças da marca são pensadas para durar e atravessar gerações. São criações que preservam a identidade da consumidora, evitando arrependimentos ao longo do tempo.

Cíntia Chagas e Caroline Castella Imagem: Reprodução

Segundo Cíntia, a mulher que escolhe a CÊS é prática, cosmopolita e valoriza a qualidade. Ela entende a importância de bons cortes e tecidos, além de apreciar arte, cultura e estilo de vida equilibrado. A ideia da CÊS surgiu da insatisfação de Cíntia com as opções disponíveis no mercado brasileiro. As peças cheias de detalhes e estampas não refletiam o que ela buscava: roupas simples, elegantes e discretas. A conversa com Caroline, que já tinha experiência e interesse na criação de uma marca, levou ao nascimento da CÊS em novembro. Em pouco tempo, com uma coleção cápsula, a marca conquistou quase 70 mil seguidoras.