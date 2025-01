Ex-sócio de Trump e Brasil Que Dá Certo homenageiam dealmakers em SP

O evento também marcará o lançamento da edição comemorativa do best-seller internacional "3 Minutos com Donald Trump", publicado originalmente há 21 anos e traduzido para mais de 13 países. A nova edição, publicada pela Editora Citadel, celebra as lições e bastidores de um negócio fechado em tempo recorde e que continua a inspirar empreendedores ao redor do mundo.

Organizado em parceria com o Brasil Que Dá Certo, liderado por Sandro Augusto, o evento também reforça o compromisso de destacar lideranças transformadoras. Ao longo da noite, além da entrega das homenagens, haverá um momento especial de networking, culminando com a noite de autógrafos do livro "3 Minutos com Donald Trump", consolidando o evento como um marco na celebração do empreendedorismo e da arte de fechar negócios.

SERVIÇO

Homenagem aos Maiores Dealmakers do Brasil e Lançamento de "3 Minutos com Donald Trump"

Data: 20 de janeiro de 2025

Horário: 17h

Local: Academia Paulista de Letras, São Paulo