Como eles se conheceram - Michael Jackson e Lisa Marie Presley

No dia 18 de maio de 1994, vinte dias após o divórcio, o juiz Hugo Francisco Alvarez Perez celebrou o casamento de Michael Jackson, de 37 anos, e Lisa Marie, de 27, em uma cerimônia secreta em Santo Domingo, na República Dominicana. Durante quase dois meses, Michael e Lisa Marie negaram que haviam se casado. Os colunistas de revistas de fofoca especulavam que o casamento era apenas uma estratégia para melhorar a imagem pública de Michael, especialmente após ele pagar uma grande quantia para se livrar de um processo envolvendo um garoto de 13 anos que afirmava que o cantor o havia molestado sexualmente.

Em junho de 1995, Michael e Lisa Marie apareceram juntos no programa Primetime Live, da ABC, e declararam estar muito apaixonados e tentando ter um filho. Quando questionados se o casamento era um truque de publicidade, Lisa Marie respondeu: "Como é possível fingirmos 24 horas por dia? Dormindo com a pessoa e acordando com ela? Não vou me casar com alguém por nenhum outro motivo que não seja o fato de eu estar apaixonada".

Lisa Marie mudou legalmente seu nome para Lisa Marie Presley Jackson. Ela e seus filhos viajaram pelo mundo com Jackson.

No entanto, em dezembro de 1995, após a grande divulgação do disco HIStory, de Michael Jackson, não ter surtido o efeito esperado, e com o cantor cancelando um show transmitido pela HBO, o casal se separou depois de apenas 20 meses de casamento. Lisa Marie entrou com o pedido de divórcio em janeiro de 1996, alegando ser impossível a reconciliação.

