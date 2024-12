A estreia de Lilia Klabin na TV Amaury

Lilia Klabin é uma verdadeira mestra e guardiã da música popular brasileira. Considerada por muitos uma espécie de messias da MPB, ela dedica sua carreira a preservar, revelar e celebrar os talentos que compõem a rica tapeçaria musical do Brasil.

Lilia Klabin e Amaury Jr. Imagem: Divulgação

À frente do quadro Passatempo, Lilia tem desempenhado um papel essencial ao revelar, há anos, artistas promissores da MPB, apresentando ao público nomes que posteriormente se tornariam grandes referências no cenário musical. Sua sensibilidade para identificar talentos e sua paixão pela cultura brasileira fazem do Passatempo um espaço de descoberta, emoção e conexão com a essência da nossa música.