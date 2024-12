3 figuras bizarras que simbolizam o Natal ao redor do mundo

O Natal chegou e as crianças estão ansiosas para saber se ganharão o tão sonhado presente do Papai Noel. No Brasil e em outros países do mundo, a história do bom velhinho que comanda um trenó levado por renas é comum, mas em outros lugares, as histórias são bizarras e bem diferentes do que estamos acostumados. Conheça algumas delas:

Imagem: Reprodução

Frau Perchta

Nos Alpes alemães e austríacos vagueia um personagem que pode ser um tanto amigável ou brutalmente cruel. A Frau Perchta é representada como uma senhora com uma longa túnica. Abaixo do manto, ela mantém escondida sua faca afiada. Reza a lenda que ela visita as casas durante os 12 dias de véspera de Natal. Se a criança se comportou bem, poderá ganhar um presente. Caso contrário, Frau pega a sua faca.