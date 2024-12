Superstições natalinas estranhas de diferentes partes do mundo

Imagem: Reprodução

Grécia

Na Grécia, sapatos velhos são queimados na época do Natal. Acredita-se que o mau cheiro afastará os goblins do Natal, conhecidos localmente como "Kallikantzaroi". Os gregos também acreditam que é uma má ideia dar sapatos de presente durante o período festivo, caso contrário, você corre o risco de essa pessoa sair de sua vida no futuro.

Filipinas

As Filipinas têm uma grande população cristã e as celebrações começam muito cedo em comparação com o resto do mundo, com muitos entrando no clima a partir de 1º de setembro. Com isso, vêm muitas tradições e superstições natalinas que foram passadas de geração em geração.

Uma dessas superstições filipinas de Natal proíbe o banho no dia de Natal. Se o fizer, é sugerido que você lavará as bênçãos do aniversário de Jesus e poderá sofrer uma estranha doença de longo prazo.