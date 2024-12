Roberta Miranda regrava “Cabecinha no Ombro” com cantora portuguesa

Clássico "Cabecinha no Ombro", eternizado nas vozes de Roberta Miranda e Fagner, ganha uma nova versão gravada pela artista em parceria com a cantora portuguesa Bia Caboz. O lançamento, disponível nas plataformas digitais a partir de hoje (06), reúne o sertanejo e o fado e conta com um videoclipe gravado em uma estação de trem desativada na cidade de Mogi Mirim (SP). A produção é inspirada na novela "Pedra Sobre Pedra" (exibida originalmente em 1992).

Roberta Miranda e Bia Caboz Imagem: Divulgação

"Cabecinha no Ombro" foi tema do personagem Jorge Tadeu em "Pedra Sobre Pedra", que fez história ao ser a primeira co-produção televisiva entre uma emissora brasileira (a Globo) e uma portuguesa (a RTP).