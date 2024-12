Restaurante italiano promove jantar às cegas e à luz de velas

O Grotta Cucina, restaurante italiano que chegou aos Jardins neste ano, promove uma noite de mistério e sabores surpreendentes. Com pratos assinados pelo chef Daniel Ricciardi, a casa convida para experimentar uma gastronomia única em seis tempos e com possibilidade de harmonização com vinhos da La Grande Bellezza. O "Sensorium: jantar às cegas e à luz de velas" será sequencial, com pratos servidos de forma contínua, com apenas 30 lugares para quem escolher viver a experiência sensorial nesta terça-feira (03).

Grotta Cucina Imagem: Rodolfo Regini/Divulgação