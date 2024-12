Prêmio Arcanjo 2024 anuncia vencedores no Teatro Sérgio Cardoso

O Prêmio Arcanjo 2024 foi realizado no Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, na última segunda-feira (02), sob idealização e direção geral do jornalista Miguel Arcanjo Prado. Em sua sexta edição anual, a cerimônia aconteceu pelo terceiro ano consecutivo no Teatro Sérgio Cardoso e celebrou os grandes destaques do ano na cultura com vencedores em sete diferentes áreas: Artes Visuais, Cinema, Dança, Música, Redes, Streaming TV e Teatro; além de 15 homenageados na categoria Especial. A grande homenageada do ano foi a cantora Alaíde Costa, que faz 89 anos em 8 de dezembro e em 2025 completa 70 de carreira.

Prêmio Arcanjo 2024 Imagem: Annelize Tozetto/Divulgação

Júri do Prêmio Arcanjo de Cultura é formado por Adriana de Barros, Bob Sousa, Hubert Alquéres, Miguel Arcanjo Prado e Zirlene Lemos, com respeitáveis trajetórias na cultura. A direção de produção é de Zé Guilherme Bueno e a produção executiva é de David Godoi.