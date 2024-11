Zeca Pagodinho comemora 40 anos de carreira em cruzeiro temático

Zeca Pagodinho, em parceria com a PromoAção, maior produtora de cruzeiros temáticos do mundo, terá como parte da celebração de 40 anos de carreira e 65 anos de vida um cruzeiro temático.

Imagem: Divulgação

Acompanhado de grandes artistas, o "Navio do Zeca - 40 Anos" faz parte da turnê "Zeca Pagodinho 40 Anos" e navegará entre 6 e 9 de dezembro, entre Santos (SP), Rio de Janeiro e Búzios (RJ). O embarque e desembarque acontecerão no Terminal de Passageiros do Porto de Santos. Shows de Vanessa da Mata, Dilsinho, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Diogo Nogueira já estão marcados para a viagem. As últimas cabines estão à venda em naviodozeca.com.br.