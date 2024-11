Andrea Schwarz lança o livro "Eu parei de andar e aprendi a voar"

Aos 22 anos, um acontecimento inesperado tornou Andrea Schwarz uma pessoa com deficiência. Enfrentando as barreiras impostas pela sociedade, a autora enfrentou as dificuldades e demonstrou que é possível construir uma vida admirável e alcançar realizações significativas. Em 1998, Andrea sentiu uma fraqueza nas pernas enquanto estava caminhando na praia com o namorado, acabou caindo e não conseguiu mais se levantar. Após um mês de internação, foi diagnosticada com cavernoma intramedular, uma lesão benigna que pode piorar e causar sangramentos. Ela passou por uma cirurgia, mas infelizmente ficou paraplégica devido a uma lesão medular decorrente da progressão da doença e da intervenção cirúrgica.

Andrea Schwarz Imagem: Divulgação

Com uma narrativa repleta de aprendizados, "Eu parei de andar e aprendi a voar" é um convite para todas as pessoas que desejam conquistar seus sonhos, independentemente dos desafios impostos pela vida. Neste livro, Andrea aborda temas como inclusão, acessibilidade, propósito de vida e empreendedorismo feminino, além de destacar a importância do autocuidado, da auto aceitação e de valores como amor e família. O lançamento do livro acontece no dia 27 de novembro na Livraria da Travessa, em São Paulo.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Eu parei de andar e aprendi a voar"

Data: 27 de novembro de 2024

Local: Livraria da Travessa - Shopping VillaLobos, São Paulo, SP.

Horário: 19:00