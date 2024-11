Jaguar divide opiniões com novo logotipo

Por: Tamara Lorenzoni

A tradicional marca britânica de carros de luxo, Jaguar, causou surpresa e polêmica ao abandonar seu icônico logotipo do felino que estampava os veículos há décadas. A mudança, realizada após um pedido do fundador Sir William Lyons, aposta em um design mais minimalista e moderno, gerando debates sobre a perda da identidade da marca.

Com as fortes reações negativas presentes nas redes sociais, uma das maiores críticas foi o possível abandono da essência da marca por conta da transformação minimalista do logo. A mestre e especialista em Gestão de Marcas de Luxo, Tamara Lorenzoni, fala sobre essa tendência das marcas. De acordo com ela, a nova proposta visual parece desconexa da trajetória da Jaguar, afastando aqueles que a consomem.