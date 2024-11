Marina Melo palestra sobre acessibilidade no mercado de beleza

Marina abordará o tema "Acessibilidade no mercado de beleza", destacando os desafios enfrentados por pessoas com deficiência nesse segmento e como as marcas podem se tornar mais inclusivas. "Minhas expectativas são de um evento menor, mas com um público majoritariamente raro. Espero que pessoas sem deficiência compareçam, para quebrarmos bolhas e darmos ainda mais visibilidade ao tema", afirma Marina.

A jovem de 21 anos é portadora de AME II (atrofia muscular espinhal) e usa sua presença digital para compartilhar sua visão de mundo como pessoa com deficiência, defendendo inclusão e acessibilidade, além de lutar contra o capacitismo. Pioneira no debate sobre beleza acessível, Marina procura tornar o mercado de beleza mais inclusivo. Com um trabalho consolidado em consultoria e mudança para grandes marcas, ela colabora atualmente com nomes de peso como Sephora, Mari Maria Makeup, Boticário e Bruna Tavares.