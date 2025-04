Runway Vision conecta marcas ao mercado internacional em Milão

Nesta edição em Milão, o Runway Vision eleva a moda a um novo patamar, reunindo uma seleção de marcas que prometem deslumbrar e reafirmar o compromisso do evento com a excelência e a criatividade. No dia 7, a passarela ganha vida com nomes que traduzem sofisticação e inovação: Milena Andrade (Milão), Miriam Rocha (São Paulo), Zac Grabeel (São Paulo), Cecon (Milão) e Bruno Silva (Paris). Cada estilista traz sua identidade única, apresentando coleções que celebram o luxo, a autenticidade e a arte do vestir.

Desde sua criação, o Runway Vision já passou por Lisboa, Milão, Paris e São Paulo, chegando agora novamente a Milão para esta quinta edição. O evento continua sua trajetória de expansão e prepara-se para a sexta edição em Paris e a sétima em Dubai, consolidando-se como uma vitrine global para a moda contemporânea.

A data, escolhida estrategicamente para acontecer simultaneamente à Milan Design Week, contemplará a cidade transformada em um palco de vanguarda e experimentação, atraindo os olhares mais influentes da cena criativa global. Aqui, a moda ganha ainda mais significado ao dialogar com o design e reafirmar seu papel como arte. Uma oportunidade ideal para envolver um público altamente qualificado, que já está na cidade para vivenciar inovação, estética e novas tendências.

A Milan Design Week é o maior e mais influente evento de design do mundo, onde criatividade, inovação e estética se encontram. Assim como o design, a moda é uma forma de arte, e nossa proposta com o Runway Milão é evidenciar essa conexão, mostrando a moda não apenas como uma indústria, mas como uma expressão artística poderosa.

O Runway Vision já impulsionou diversas marcas que participaram de suas edições anteriores. Roselyn Silva, Maison Maurice, Cyntia Fontanella, Genny Spadea, Gissa Bicalho, Zanir Furtado, Scarpa Intimates e Vianna Hoehn são alguns dos nomes que brilharam nas passarelas do evento e conquistaram grandes oportunidades internacionais. Com forte exposição e contato direto com compradores e formadores de opinião, essas marcas ampliaram sua presença no mercado global, consolidando parcerias estratégicas e expandindo suas operações para novas fronteiras.

No Showroom, além da presença das marcas que desfilam, teremos as marcas Chilli Beans e Vianna Hoehn expondo suas coleções. Aqui, você encontra os detalhes de cada criação, que prometem marcar esta edição com elegância e vanguarda.