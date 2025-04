Como eles se conheceram - Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver

No dia seguinte, na quadra de tênis, Arnold se juntou ao ex-jogador de futebol americano Rosie Grier para disputar algumas partidas contra dois garotos de dez anos. Após perderem feio, Arnold e Rosie tiraram as camisas e as lançaram à plateia, atraindo a atenção de Maria. "Eu tinha certeza de que me casaria com ele quando o conheci", relembrou Maria. "Eu admirava sua independência, concentração, ânimo e humor." Naquela tarde, ela convidou Arnold para conhecer sua família na casa deles, em Hyannisport, Massachusetts.

Maria e Arnold começaram a namorar e logo perceberam que compartilhavam uma forte determinação para alcançar o sucesso. Maria tinha o objetivo de se tornar apresentadora de um telejornal até os 30 anos, enquanto Arnold almejava se tornar um ator de sucesso em Hollywood. Ambos conquistaram seus sonhos: Maria tornou-se repórter da CBS e, aos 29 anos, apresentadora do Morning News da emissora. Arnold estrelou Conan, o Bárbaro (1982) e, em seguida, sua sequência, Conan, o Destruidor. Dois anos depois, ele protagonizou O Exterminador do Futuro (1984), papel que o levou ao estrelato.

No verão de 1986, Arnold levou Maria para conhecer sua terra natal, em Thal, na Áustria. Enquanto estavam em um barco no rio onde ele nadava na infância, ele a pediu em casamento, entregando-lhe uma aliança de noivado. "Estávamos juntos havia oito anos", relembrou Maria. "Então, é claro que disse sim!".

Do livro "Como Eles se Conheceram", de Joey Green.