Pinheiros recebe Festival Sabores dos Bairros

Imagem: Divulgação

A proposta do festival tem um significado especial: reforçar o sentimento de pertencimento à cidade, destacando a rica diversidade cultural e gastronômica encontrada nos bairros icônicos de São Paulo e nas periferias. São Paulo é conhecida mundialmente como a terra das oportunidades que atrai imigrantes de todo o Brasil e do mundo, pela intensa programação cultural e gastronômica. A cidade conta com cerca de 156 mil bares e restaurantes e 55 tipos de culinária espalhados em mais de 470 bairros, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

Cozinha com diferentes sotaques - Assim, na área de gastronomia os mais de 40 estandes trazem delícias com aromas e temperos que remetem a cada cantinho da metrópole. As opções vão desde os tradicionais lanches de ruas que os paulistanos adoram, como os pastéis de feira, sanduíche de pernil do Bar do Estadão ou com muita mortadela que faz a fama do Mercado Municipal da Cantareira até as comidas asiáticas do bairro oriental da Liberdade, como os takoyakis (bolinhos de polvo japonês), o curry indiano, o pad thai (macarrão de arroz tailandês refogado na chapa com broto de feijão e outras hortaliças, amendoim, camarão ou outra proteína, ovos e temperado com molho de peixe e pasta de tamarindo).

Do Bom Retiro, o festival traz os clássicos da cozinha coreana, como topokkis (massa de farinha de arroz coreano em molho levemente agridoce). O evento conduz ao passeio gastronômico pelo Bexiga e Mooca com as pizzas e fogazzas, pela região do Brás famosa pelos pratos da cozinha árabe e ainda explora a diversidade gastronômica da região central da cidade e do bairro de Santa Cecília, incluindo o churrasco da Jamaica, temperado com muitas especiarias; o curry caribenho da Trinidade e Tobago, além dos pratos típicos de diferentes regiões do Brasil, como Minas Gerais, Pará e Nordeste. A Lapa e Perdizes serão representados pelas arepas venezuelanas (uma espécie de pão achatado feito com farinha de milho), Ceviche (peixe cru, ma rinado com limão, cebola, milho e coentro), empanados e outras iguarias latino-americanas. E da região dos Jardins e Consolação traz iguarias da Europa pouco comuns no Brasil, como o pastitsio (espécie de lasanha grega).

E para completar o cardápio, haverá estações de cervejas artesanais e drinks diferenciados, além de doces.

Programação musical - O festival vai reunir talentos do samba e pagode da Freguesia do Ó, Limão, Vila Medeiros, Tatuapé e Mirandópolis, que animam as noites paulistanas.