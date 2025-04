Exposição inédita interativa de Alice no País das Maravilhas chega a SP

Exposição "Trilogia das Aventuras: Alice" Imagem: Divulgação

A mostra traz duas grandes áreas com mais de 9 ambientes interativos: a 'superfície', com as atrações do Jardim de Entrada, Túnel, Criador e Criaturas, Biblioteca, Gabinete de Curiosidades e Vaudeville e o 'subterrâneo', que traz a Toca do Coelho, Conselho de uma Lagarta, Gato de Cheshire, Um Chá Maluco, O Campo de Croqué da Rainha e a atração Alice Através do Espelho.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial.