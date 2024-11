1ª edição do navio Zezé Di Camargo recebe mais de 5 mil passageiros

A temporada de cruzeiro da PromoAção, uma das maiores empresas de festivais em alto-mar do mundo, começou na semana passada com grandes shows. E, neste final de semana, aconteceu a partida da 1ª edição do "Navio Zezé Di Camargo", a bordo do MSC Seaview. A estreia recebeu mais de cinco mil passageiros.

Navio Zezé Di Camargo Imagem: PromoAção/Divulgação

No primeiro dia de programação, Eri Johnson abriu os shows no teatro com sua peça "Eri Pinta, Johnson Borda". Já no palco principal, Paula Fernandes se apresentou com clássicos como "Não Precisa", "Jeito do Mato", "Pássaro de Fogo" e "Sem Você". Zezé Di Camargo encerrou o dia com sua nova turnê, Zezé Rústico, com sucessos como "É o Amor" e "No Dia Que Eu Saí de Casa". No Yacht Club, os passageiros assistiram a uma prévia intimista do show de Wanessa Camargo, com o pai, Zezé, na plateia.