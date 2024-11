O músico e ator Gabriel Sater é indicado ao Grammy Latino pela segunda vez

O projeto traz participações especiais de lendas da música brasileira como Renato Teixeira, Luiz Carlos Sá (da icônica dupla Sá & Guarabyra), Sérgio Reis e da multi talentosa Lucy Alves. O álbum passeia entre músicas do cancioneiro popular brasileiro a composições mais modernas (compostas com poetas da nova geração brasileira) que apresentam toda versatilidade e qualidade musical de Gabriel Sater que assina com João Gaspar a produção musical e arranjos das gravações. Os ritmos e estilos passeiam pelo Folk, Rock, MPB, Latino-americano, Caipira e Sertanejo Raiz.

"Queríamos fazer um álbum que tivesse mais banda, diferentemente do 'Erva Doce' que é mais calmo e minimalista. Fomos aos poucos, nos shows, gravando esse álbum que traz a participação especial de Renato Teixeira, uma nova versão de 'Quando For A Hora'. Ele é um álbum brasileiro, de Brasil profundo. Tem uma música guardada com a Lucy Alves há muitos anos e que quando ouvimos ela no estúdio, a Lucy chegou a se emocionar. Isso mostra que o nosso caminho estava certo. Em 'Faróis do Sertão', fizemos nessa leva da música 'Quatro Fases da Lua', durante as férias que eu e Gaspar fomos para Minas Gerais em um final de ano no interior, fomos para um hotel no meio do mato que mal tinha sinal de celular, com um céu maravilhoso, e lá, compusemos essa melodia. Depois, veio a 'Quatro Fases da Lua'. Está tudo interligado. E a felicidade desse álbum está relacionada a essas participações especiais que eu citei, tem um single que eu fiz com o Daniel Rondon também. Tem outra que guardamos para gravar com o Sérgio Reis, por conta do timbre de voz dele que tem tudo a ver com a música. Tudo traz uma atmosfera antiga de fronteira com músicas que representam muitos simbolismos pra mim", relata o músico.

Gabriel Sater e João Gaspar Imagem: Reprodução

O novo e 6º álbum da carreira musical de Gabriel Sater intitulado, "FARÓIS DO SERTÃO", vai concorrer ao GRAMMY Latino 2024 que acontecerá em 14 de novembro em Miami na Flórida. É a 2ª indicação consecutiva do artista ao prêmio, já que em 2023 seu álbum "ERVA DOCE" foi indicado na mesma categoria.

"Quando eu recebi a notícia da indicação do Grammy comecei a pular, gritar, chorar... Na primeira vez, eu também não sabia. Dessa vez, foi muito parecido. A gente não se acostuma nunca. Para gravar um vídeo, você imagina só, você faz as músicas, no meu caso, é tudo artesanal, então, eu faço as músicas, os arranjos... O Grammy, são anos de trabalho para você chegar na finalização de um álbum inteiro. Quando você se inscreve no Grammy, é uma seleção super difícil. Então, ao ser indicado duas vezes consecutivas, a emoção foi uma maior do que a outra, porque eu me emocionei da mesma maneira, mas eu sabia que um dia iria sair a indicação", se emociona Gabriel que completa:

"Na madrugada, eu já acordei ansioso e pensando: 'Eu sinto que esse álbum merecia'. Pela qualidade dele, modéstia parte falando. Então, ao ter essa resposta positiva do 'Faróis do Sertão', foi realmente emocionante. Hoje em dia, eu vivo intensamente só para os meus projetos e acabei não abrindo as minhas produções para outros trabalhos. O que eu quero dizer é que, além de tudo, se eu não tiver o fogo de querer muito fazer um projeto, eu nem faço. O João Gaspar, que é meu coprodutor e assina comigo a produção do 'Faróis do Sertão', tem outros projetos, mas, eu, em paralelo estou focado apenas nos meus trabalhos. E não é querer ser egocêntrico, se trata apenas do sonho de cada um. Quando chegamos nessa indicação, foi tanta lágrima que dava para encher um rio (risos)."