Cleusa, fundadora da Sodiê Doces, ganha prêmio de empreendedora do ano

Cleusa Maria da Silva, fundadora da Sodiê Doces, uma das maiores franquias de bolos artesanais do país, é a ganhadora do prêmio Master da 27ª edição do Programa Empreendedor do Ano Brasil. A premiação, realizada ontem (12), em São Paulo, é promovida pela EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria no mundo. Diante da premiação, Cleusa participa do EY World Entrepreneur Of The Year™, etapa global do programa, que ocorre em junho, em Mônaco.

Cleusa Maria Imagem: E&Y/Divulgação

O processo para concorrer ao prêmio contou com cinco empresas, sendo uma delas a grande homenageada da noite. Os critérios para inscrição e participação foram: ter participado entre as classes 2013 e 2022, apresentar evolução financeira, o quanto participaram efetivamente do programa e o seu impacto em sua postura e capacidade de liderar como CEO. A partir do próximo ano, as empreendedoras da Classe 2023 se tornarão elegíveis e assim sucessivamente.