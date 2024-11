Isis Valverde vive Maria Bonita em nova série “Maria e o Cangaço”

No último domingo (10), a Disney anunciou, durante a D23 Brasil (evento promovido pela Disney em São Paulo) o lançamento da série 'Maria e o Cangaço', prevista para 2025. A atriz Isis Valverde e o diretor Sérgio Machado subiram ao palco para compartilhar a novidade e apresentaram o primeiro trailer da série. A trama é baseada em uma história real e aborda a vida de Maria Bonita, interpretada por Isis, sendo a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros. Julio Andrade vive o Lampião. A série, dirigida por Sérgio Machado, Thalita Rubio e Adrian Tejido, conta a história da mulher mais importante do cangaço, fenômeno social, político e cultural ocorrido no Brasil no final do século XIX e início do século XX. A série se diferencia ao ser contada a partir do olhar feminino, pelo ponto de vista de Maria Bonita.

Imagem: Reprodução

No evento, Isis contou sobre a complexidade da personagem. "Maria tinha um temperamento forte, é importante mostrar esse lado dela. Ela era uma mulher de muita opinião. Por mais que não pudesse expor o que ela pensava na época, por mais que na época era preciso aceitar um marido do qual você não queria casar, por mais que você tivesse que entregar o seu filho a outras pessoas, ela tinha muita opinião. Quis mostrar que um coração bate ali dentro, um pensamento bate ali dentro, um sonho bate ali dentro [no corpo de Maria Bonita]. Eu quis mostrar essa parte tão rica da personagem, tem várias camadas na personagem", disse. "Qualquer personagem que te desafia, que te tira da zona de conforto, a gente sempre aprende alguma coisa. A personagem de Maria Bonita me mudou internamente", completa.