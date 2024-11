Thiago Arancam encerra turnê "Tributo Três Tenores" em São Paulo

Por mais de uma década, José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo se uniram para mostrar o melhor da música lírica ao mundo. O concerto de estreia, em Termas de Caracalla, Roma, durante a Copa do Mundo de 1990, foi visto por mais de 1,6 bilhão de pessoas. Com o show "Tributo Três Tenores", mesmo nome do trio erudito, Thiago Arancam homenageia esses nomes da música clássica, referências na carreira do tenor brasileiro. O espetáculo acontece no dia 14 de novembro, no Teatro Bradesco.

Thiago Arancam Imagem: JP Rodrigues/Divulgação

Através do repertório, Arancam revive momentos da carreira e relembra o sucesso do trio, além de reforçar que a música clássica pode alcançar todos os públicos e ganhar novos espaços. "Os três tenores lotaram plateias interpretando composições de óperas clássicas mescladas com músicas mais populares, como canções conhecidas na voz de Edith Piaf e de Frank Sinatra. Eles trouxeram um novo olhar para a música erudita e ajudaram a projetar a música clássica para o mundo", destaca.