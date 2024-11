Olivier Anquier inaugura novo restaurante no Centro de São Paulo

Com o conceito de menu único, o cardápio possui a alma da família Anquier. O prato principal é o Entrecôte com o molho da Tia Nicole, acompanhado de batatas fritas infinitas; salada de folhas com molho típico francês para a entrada e para fechar com chave de ouro a mousse Royal de chocolate, receita de infância da avó do Olivier. Como pede a tradição, o doce é levado e apresentado em uma enorme taça na mesa do cliente, para ser servido com uma generosa colher de sobremesa. "Esse é um momento muito especial para mim. O Bar e Restaurante L'Entrecôte D' Olivier Rooftop chega ao Centro de São Paulo para que todo o público, paulistano e turista, venha visitar o coração da cidade e que possa fazer uma pausa para degustar o meu entrecôte, esse suculento corte de carne com batata frita. Eu acredito muito no Centro e ele é para todos!", afirma Olivier.

Para que este projeto saísse do papel, o chef e empresário tem ao seu lado amigos e sócios que também acreditam e investem no Centro. Gilberto Altobelli, italiano, que já trabalha com Olivier há 17 anos, desde o início da primeira unidade na Rua Mário Ferraz, no Itaim Bibi, e Izabel Cristina Dalberto e Jandir Dalberto, sócios do Di Paolo. "Estou na sociedade por se tratar de uma marca consolidada, com um dos pratos mais consumidos pelos brasileiros, o bife com batata frita, e por se tratar de um formato interessante e possível para uma futura expansão a nível nacional em parceria com Olivier e Gilberto. Usando a experiência de meu marido, Jandir Dalberto, que está à frente da expansão do Di Paolo, acreditamos que poderemos levar o L'Entrecôte d'Olivier para muitos lugares", afirma Izabel.

SERVIÇO

Abertura do Bar e Restaurante L'Entrecôte D' Olivier Rooftop

Data: 14 de novembro

Horário de funcionamento: de segunda à sexta no almoço das 12h às 15h, happy hour das 17h às 19h e jantar das 19h às 23h; sábados das 12h às 23h e aos domingos das 12h às 22h

Endereço: Rua Basílio da Gama, 29, República, São Paulo (11º andar do Edifício Esther)

Telefone: (11) 3231-1009