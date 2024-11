Prêmio Jabuti divulga os 5 finalistas de cada categoria da 66ª edição

Na última terça-feira (05), a Câmara Brasileira do Livro (CBL) revelou os cinco finalistas de cada categoria da 66ª edição do Prêmio Jabuti 2024. A lista completa pode ser conferida no site oficial do prêmio. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 19 de novembro, no Auditório Ibirapuera, administrado pela Urbia, em São Paulo, com acesso exclusivo para convidados. Na ocasião, serão anunciados os vencedores das 22 categorias, que abrangem os eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do aguardado Livro do Ano.

Prêmio Jabuti Imagem: Reprodução

Esta edição do Jabuti traz inovações importantes, incluindo a categoria Escritor Estreante - Poesia, no Eixo Inovação, criada para autores que lançaram seu primeiro livro em português no Brasil ao longo de 2023. Além disso, o Eixo Não Ficção foi ampliado com as categorias Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios, refletindo as demandas e temas emergentes no universo editorial.