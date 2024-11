Jaqueta usada por Ivete Sangalo no Rock in Rio será leiloada

A TIM anunciou o leilão da jaqueta usada pela cantora Ivete Sangalo em homenagem a Nala, filha da cantora IZA, durante a última edição do Rock in Rio. A peça será exibida no dia 8 de novembro, em um evento dedicado às mulheres, organizado por Fabi Saad, empresária e fundadora do ecossistema Mulheres Positivas, e Anne Wilians, fundadora do Instituto Nelson Wilians. O valor arrecadado apoiará causas que promovem a equidade de gênero e combatem a violência contra a mulher, por meio da ONG Bem Querer Mulher.

Ivete Sangalo e Iza Imagem: Divulgação

A jaqueta, cravejada de cristais e com o nome da bebê nas costas, foi criada pelo designer Kevin Zanne a pedido da operadora para celebrar suas duas embaixadoras. Ivete usou o item durante uma participação especial no show de IZA no Palco Sunset, em 20 de setembro. Nala nasceu menos de um mês depois: "Porque tia que se preza homenageia no palco pra ela nunca mais esquecer", disse a baiana na ocasião.