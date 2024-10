Cantora LARA participa do show de Dionne Warwick em São Paulo

A cantora LARA, filha mais velha do apresentador Faustão, participou do show da Dionne Warwick, realizado no último sábado, na VIBRA, em São Paulo. LARA subiu ao palco para interpretar "Garota de Ipanema".

LARA e Dionne Warwick Imagem: Divulgação

A artista trouxe um toque contemporâneo à famosa canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. "Foi uma honra dividir o palco com uma artista tão icônica como Dionne Warwick. Cantar 'Garota de Ipanema' em um evento tão especial foi uma experiência inesquecível", disse LARA após o show.