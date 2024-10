Hotel Fasano chega a Portugal

O projeto terá cerca de 96 apartamentos de hotelaria e 44 branded residences com a marca e a hospitalidade Fasano, que será responsável pelos serviços de concierge, gastronomia e outras comodidades. O Fasano Cascais faz parte da estratégia de internacionalização da marca e é o 6° empreendimento do grupo no exterior. Há exatos dois meses, a JHSF anunciou o lançamento do Hotel Fasano Sardenha, um dos principais destinos turísticos da Europa.

Além deles, a JHSF já possui os Fasano Punta del Este, no Uruguai, e Fasano Nova York, nos Estados Unidos. A companhia também está desenvolvendo um hotel em Miami e outro em Londres, no Reino Unido.

Com previsão de inauguração até 2028, as obras de renovação do hotel terão início em 2025. No ano que vem, também começam a ser comercializadas as branded residences. "A companhia é focada em atender de forma única as necessidades e desejos do cliente de alta renda, seja em sua moradia principal, em sua casa de campo, no local de trabalho, nos shoppings onde faz suas compras e busca lazer, nas grifes que trazemos com exclusividade para o Brasil, no aeroporto de onde partem vôos privados, além da área de hospitalidade e gastronomia do grupo Fasano", diz Augusto.