1º Festival de Gastronomia e Cultura da América Latina e Caribe chega em SP

Nos dias 9 e 10 de novembro, São Paulo será palco do Comidas de Mi Tierra - Edição América Latina & Caribe, um festival que promete unir os sabores mais autênticos e a cultura rica de diferentes países do continente americano. O Largo da Batata, ao lado do Metrô Faria Lima no bairro de Pinheiros, será o cenário dessa celebração única. Organizado pelo Cola em Sampa, um canal com mais de 500 mil seguidores, o festival contará com 58 barracas de comidas típicas de 15 nações da América Latina e do Caribe, além de shows musicais.

Empanadas Colombianas Imagem: Divulgação

Os visitantes terão a chance de conhecer pratos típicos de países como Argentina, Bahamas, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, Peru, Porto Rico, Jamaica, México, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Para representar a diversidade da culinária brasileira, haverá também chefs de várias regiões, incluindo Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e São Paulo.