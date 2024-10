Alessandra Ambrósio retorna às passarelas da Victoria's Secret

A supermodelo Alessandra Ambrósio, que conquistou o posto de Angel da Victoria's Secret, fará um retorno às passarelas da grife de lingerie nesta terça-feira (15), durante o Victoria's Secret Fashion Show 2024, que acontece em Nova York.

Alessandra Ambrósio Imagem: Divulgação

"Estou muito animada para desfilar no Victoria's Secret Fashion hoje, e por me reunir com tantas amigas e desfilar novamente nessa passarela tão icônica. Tenho tantas memórias incríveis dos desfiles anteriores e estou ansiosa para criar mais uma este ano!",diz Ambrósio. A supermodelo, que foi um dos rostos mais reconhecidos da Victoria's Secret de 2000 a 2017, se despediu do posto de Angel após um desfile em Shanghai.