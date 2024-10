Miss Universo Brasil estreia nos cinemas em 'Filhos do Mangue'

Após ganhar o título de Miss Universo Brasil 2024, Luana Cavalcante estreou no cinema com o filme "Filhos do Mangue". A atriz pernambucana, que iniciou sua carreira no cinema em 2022 com o filme internacional Batalha de Saipan, agora dá vida à personagem Levina em uma produção que retrata as comunidades ribeirinhas do Nordeste, abordando questões sociais e ambientais.

Luana Cavalcante Imagem: Anael Rocha/Divulgação

"Minha participação em 'Filhos do Mangue' foi extremamente importante para mim. O filme traz uma crítica social poderosa e uma mensagem de valorização das práticas e culturas das comunidades ribeirinhas do Nordeste. Viver Levina e estrear com uma produção nacional, gravada no Nordeste, é, sem dúvida, uma marca na minha vida", declara Luana.