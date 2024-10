Espaço de Artes em SP oferece opção artística no mês das crianças

A Galeria Victor Hugo, localizada em Pinheiros, convida crianças e famílias a celebrarem o Mês das Crianças de uma forma especial. Durante o mês de outubro, o Espaço Kids da galeria estará disponibilizando um espaço voltado para estimular o lado criativo e artístico dos pequenos. O objetivo é proporcionar experiências práticas que incentivem as crianças a explorar diferentes técnicas artísticas, como pintura e colagem. Os participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades manuais e expressar sua criatividade em um ambiente lúdico e acolhedor.

Imagem: Reprodução

As atividades buscarão inspirar as crianças a conectarem-se com sua imaginação e descobrirem novas formas de expressão. O objetivo é promover o desenvolvimento artístico e emocional das crianças, oferecendo a elas um espaço para explorar suas ideias e talentos em um ambiente colaborativo. O Espaço Kids da Galeria Victor Hugo estará aberto ao público de segunda a sábado e é destinado a crianças de 4 a 12 anos.