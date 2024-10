No altar, Adriana D'Urso e Sérgio Almeida

Com cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Brasil e recepção no Villagio JK Eventos, o casamento de Adriana (filha de Ancila e Luiz Flávio Borges D'Urso) e Sérgio (filho de Elizabeth e Luiz Antônio de Almeida) teve ingredientes perfeitos: decoração deslumbrante, comidas e bebidas impecáveis, música deliciosa e, o mais importante, uma energia que envolveu toda recepção a partir da chegada dos noivos contagiando todos os convidados. Nota 10, com louvor.

Adriana D'Urso e Sérgio Almeida Imagem: Divulgação

Com os pais da noiva Luiz Flávio Borges D'Urso e Ancila Dei Filizzola D'Urso. Imagem: Divulgação