Mamma San recebe enólogo Pedro Ribeiro para jantar harmonizado

Na próxima quarta-feira (02), o restaurante Mamma San - recém-inaugurado, mas já conhecido por sua gastronomia que une sabores asiáticos e mediterrâneos - promoverá um jantar harmonizado em parceria com a Bojador, produtora de vinhos. Marcado para às 19h30, o evento contará com a presença do enólogo português Pedro Ribeiro, atual diretor da marca e imerso na enologia há mais de 20 anos.

Mamma San Imagem: Juliana Primon/Divulgação

O menu, idealizado especialmente para a data, conta com: Crocante de quiabo, feito em folha de arroz frito e vinagrete com quiabo crocante (espumante Bojador); Tartar de atum, acompanhado de creme de beterraba defumada, rabanete, edamame e brotos de coentro (Bojador rosé); Casquinha de bacalhau, composta de bacalhau com maionese, erva-doce, dill, ovas de salmão e torradas (Bojador Amphora branco); Filé mignon suíno, com crosta de pistache e legumes na brasa ao molho de vinho (Bojador Amphora tinto); Bombom de alcatra, servido com purê de abóbora defumado e palmito assado na manteiga (Bojador 10 anos tinto); e, para finalizar, Sorvete de pastel de nata com casquinha folhada. A experiência custa R$320 (sem taxa de serviço) com café e água inclusos. A reserva é obrigatória e deve ser feita pelo número (11) 2362-5992.